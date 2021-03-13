Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 3: Farbexplosion
22 Min.Folge vom 13.03.2021Ab 6
Jetzt wird's bunt: Enie van de Meiklokjes serviert extravagante Muffins und lässt Cookies, Crêpes und Cocktails in zahlreichen Farben erstrahlen. Eine Portion Glitzer verleiht ihren Einhorn-Keksen mit Erdbeer-Käsekuchen-Füllung eine ganz besondere Note. Leckere Macarons lassen sich außerdem ganz leicht zu einem Turm stapeln und werden dadurch zum Hingucker auf jedem Event.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx