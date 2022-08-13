Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 1: Eiskalt erwischt
24 Min.Folge vom 13.08.2022Ab 6
Süß, kalt und lecker: Das sind Enies kunterbunte Eiskreationen. Diese eignen sich besonders als kühle Erfrischung an heißen Sommertagen. Während sich Enie auf eine Reise zu den Eis-Trends aus aller Welt macht, zeigt Online-Bäckerin Mara, wie man aus Früchten eine köstliche Nice Cream zaubert.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
6
Copyrights:© sixx