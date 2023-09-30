Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 5: Frankreich, Mon Amour!
24 Min.Folge vom 30.09.2023Ab 6
Enie van de Meiklokjes reist in das französische Schlemmerparadies und entdeckt die einzigartige Küche, die zum Weltkulturerbe gehört. Zudem verrät die Meisterbäckerin spannende Insider-Tipps und holt sich jede Menge authentische und kulinarische Inspirationen.
