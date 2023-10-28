Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 9: Tasty Türkei
23 Min.Folge vom 28.10.2023Ab 6
Türkei ist nicht nur als Reiseland beliebt, sondern hat auch geschmacklich viel zu bieten. Dabei gibt es nicht nur Döner & Co zu entdecken - die türkische Küche bietet eine Vielfalt an süßen und salzigen Gerichten. Enie van de Meiklokjes begibt sich auf eine kulinarische Reise.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx