sixxStaffel 7Folge 9vom 28.10.2023
23 Min.Folge vom 28.10.2023Ab 6

Türkei ist nicht nur als Reiseland beliebt, sondern hat auch geschmacklich viel zu bieten. Dabei gibt es nicht nur Döner & Co zu entdecken - die türkische Küche bietet eine Vielfalt an süßen und salzigen Gerichten. Enie van de Meiklokjes begibt sich auf eine kulinarische Reise.

sixx
