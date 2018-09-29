Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Schlemmerfrühstück

sixxStaffel 3Folge 17vom 29.09.2018
Schlemmerfrühstück

SchlemmerfrühstückJetzt kostenlos streamen

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Folge 17: Schlemmerfrühstück

24 Min.Folge vom 29.09.2018Ab 6

Genussvoll in den Tag starten! Wir schmeißen schon morgens den Grill an, präsentieren geniale Frühstücks-Hacks und testen die neusten Kaffee-Trends, die ihr auf keinen Fall verpassen dürft. Außerdem zeigt Enie eine fruchtige Idee fürs Frühstücksbuffet und ein süßes Sushi-Rezept für den perfekten Start in den Tag.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Sweet & Easy - Das Foodmagazin
sixx
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Alle 7 Staffeln und Folgen