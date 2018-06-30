Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 3: Foodtrends mit Wow
24 Min.Folge vom 30.06.2018Ab 6
Kulinarische Trends zum Staunen! Enie van de Meiklokjes stellt leckere und spektakuläre Rezepte aus aller Welt vor: Was steckt hinter dem seltsam klingenden Snack "Dragon's Breath", auf welche abgefahrenen Foodtrends stehen die Japaner, und was begeistert die Liebhaber ausgefallener Gerichte in Berlin?
Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx