sixx Staffel 3 Folge 3 vom 30.06.2018
Folge 3: Foodtrends mit Wow

Folge vom 30.06.2018 Ab 6

Kulinarische Trends zum Staunen! Enie van de Meiklokjes stellt leckere und spektakuläre Rezepte aus aller Welt vor: Was steckt hinter dem seltsam klingenden Snack "Dragon's Breath", auf welche abgefahrenen Foodtrends stehen die Japaner, und was begeistert die Liebhaber ausgefallener Gerichte in Berlin?

sixx
