Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 3: Süßes Japan
23 Min.Folge vom 16.09.2023Ab 6
Naschkatze Enie reist nach Japan und entdeckt interessante Süßigkeiten, die das Land zu bieten hat. Von Eisspezialitäten aus geschabten Eisblöcken bis hin zu beliebten Schokopralinen wird alles aufgetischt, was das zuckersüße Herz begehrt. Außerdem zeigt Enie, wie man aus Edamame einen köstlichen Shake zaubern kann ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx