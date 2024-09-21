Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 3: Delicious Donut
23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 6
Donuts gibt es in allen möglichen Farben und Geschmacksrichtungen. Eine Gemeinsamkeit haben sie allerdings alle: Das markante Loch in der Mitte. Aber was genau hat es eigentlich damit auf sich? In der heutigen Sendung widmet sich Enie dem "Delicious Donut" und testet alle verrückten Varianten des beliebten Kult- Gebäcks.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx