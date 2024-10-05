Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 5: Wild kombiniert
24 Min.Folge vom 05.10.2024Ab 6
Das sogenannte "Food Pairing" bedeutet das Zusammenfügen von ganz unterschiedlichen Geschmacksnuancen und Zutaten und hat als professionelle Disziplin schon längst Einzug in viele Restaurantküchen gehalten. Da ist viel kulinarische Aufgeschlossenheit gefragt. Eine echte Herausforderung für die geschmackliche Vorstellungskraft!
Weitere Folgen in Staffel 8
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx