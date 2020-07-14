taff
Folge vom 14.07.2020: Paaradies 2020 (2)
33 Min.Folge vom 14.07.2020Ab 12
Diesen Sommer steht alles unter dem Motto: Urlaub in good old Germany. Deshalb stehen bei "taff" keine Kanaren an, sondern Pärchen-Urlaub in Deutschland. Wie gewohnt mit drei Paaren, die glauben, sie testen den Nordsee-Urlaub. Doch diesmal ist alles anders: In der "Paaradies"-Bingo-Version vergibt "taff" nicht Punkte für typisches Paarverhalten, sondern für das typische Verhalten des jeweiligen Partners. Außerdem: Liefer-Pool für Zuhause
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
12
