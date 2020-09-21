Waldbesitzer Thore Schölermann (Green Seven Week)Jetzt kostenlos streamen
taff
Folge vom 21.09.2020: Waldbesitzer Thore Schölermann (Green Seven Week)
36 Min.Folge vom 21.09.2020Ab 12
Entertainer, Schauspieler und Moderator. Doch was viele nicht wissen: Thore Schölermann ist ausgebildeter Forstwirt und besitzt sogar selbst einen Wald. "taff" hat seinem Moderator einen exklusiven Besuch in seiner Waldhütte abgestattet. Und: Inselgeflüster. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
