ProSiebenFolge vom 21.09.2020
Folge vom 21.09.2020: Waldbesitzer Thore Schölermann (Green Seven Week)

36 Min.Folge vom 21.09.2020Ab 12

Entertainer, Schauspieler und Moderator. Doch was viele nicht wissen: Thore Schölermann ist ausgebildeter Forstwirt und besitzt sogar selbst einen Wald. "taff" hat seinem Moderator einen exklusiven Besuch in seiner Waldhütte abgestattet. Und: Inselgeflüster. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

