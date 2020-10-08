Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben
Folge vom 08.10.2020
26 Min.
Folge vom 08.10.2020
Ab 12

Sauber oder Saustall? Hantelbank oder Schminktisch? Ikea oder Designerstück? "taff" will wissen: Wie wohnen Deutschlands Teenies? Was haben sie in ihren eigenen vier Wänden schon alles erlebt? Ob Hobbies, das Liebesleben, Freunde oder Familie, alles, was die Jugendlichen bewegt, spiegelt sich in ihrem Zimmer wider. Und: Influencer Schnorrer-App. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

