Ein Hof für Süchtige - Fleckenbühl (2)
taff
Folge vom 18.11.2020: Ein Hof für Süchtige - Fleckenbühl (2)
Folge vom 18.11.2020
Alkohol-, Drogen- und Medikamentenmissbrauch gehören zu den Problemen unserer Gesellschaft. Der Hof Fleckenbühl bietet Süchtigen die Möglichkeit, sich ohne äußere Einflüsse im kalten Entzug selbst zu therapieren. Es gibt nur eine Regel: Wer sich dem Verlangen hingibt, der fliegt. "taff" begleitet auf dem Hof (Ex-)Süchtige auf ihrem Weg und spricht mit ihnen über die Folgen der Sucht, ihre Ängste und das drogenfreie Leben, das vor ihnen liegt. Und: Cold Case Simone Strobel. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
