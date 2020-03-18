Zum Inhalt springenBarrierefrei
Was sich derzeit an den Traumstränden der dominikanischen Republik abspielt, kann für viele weibliche deutsche Touristen zu einem Liebes-Alptraum werden. Sanky Panky ist eine besonders perfide Betrugsmasche, die sich sogenannte Casanovas antrainiert haben, um europäische Urlauberinnen gnadenlos auszunehmen. Das Ziel der Liebesbetrüger? Geld. Handys. Laptops. Und im Idealfall - ein Ticket nach Deutschland. "taff" begleitet mehrere Frauen im Liebesurlaub.

