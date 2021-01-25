Zum Inhalt springenBarrierefrei
taff

Gestrandet im Paradies

ProSieben
Folge vom 25.01.2021
Gestrandet im Paradies

taff

Folge vom 25.01.2021: Gestrandet im Paradies

22 Min.
Ab 12

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Über 100.000 Auswanderer jährlich verlassen Deutschland. Doch wenn die Pläne von einer Pandemie durchkreuzt werden, gerät das Leben im Traumland zum Kampf um die eigene Existenz. "taff" berichtet über zwölf Schicksale, Geschäftsideen, Träume, die während Corona unter Palmen ein jähes Ende finden. Aber auch mutige Kämpfer sind unter den Auswanderern, die ihren Platz an der Sonne auf Teneriffa, Gran Canaria und Mallorca tapfer verteidigen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

