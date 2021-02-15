Thema u. a.: Familienbingo 2021Jetzt kostenlos streamen
taff
Folge vom 15.02.2021: Thema u. a.: Familienbingo 2021
30 Min.Folge vom 15.02.2021Ab 12
Gerade während der Corona-Zeit sieht man sie dann doch am meisten - die eigene Familie. Und spätestens jetzt fallen die Macken und Eigenheiten von Bruder, Mama und Oma so richtig auf. "taff" wirft einen intimen Blick in den Alltag von drei unterschiedlichen Familien und lässt sie Familienbingo spielen - und das, ohne dass sie es wissen. Und: Hollywoods Horror-Verwandtschaft. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen