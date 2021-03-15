Thema u. a.: Corona nach einem JahrJetzt kostenlos streamen
taff
Folge vom 15.03.2021: Thema u. a.: Corona nach einem Jahr
20 Min.Folge vom 15.03.2021Ab 12
Ein Jahr Corona, ein Jahr seitdem sich für die meisten das Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Zwischen Existenzkrise und Lebensträumen: "taff" begleitet eine Studentin und einen Einzelhändler von Beginn des ersten Lockdowns im März 2020 bis heute und dokumentiert, wie sie versuchen, die Corona-Krise zu meistern. Und: Kuriose Haushalts-Gadgets. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
