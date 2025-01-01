Thema u. a.: Realitystars in Reality (2)Jetzt kostenlos streamen
taff
Thema u. a.: Realitystars in Reality (2)
17 Min.Ab 12
Realitystars leben ein unwirklich schönes Leben: Immer scheint die Sonne und sie sind umgeben von Menschen, die mindestens genauso sexy sind wie sie selbst. Bezahlt werden sie für Partys und Knutschereien. Sie sind wahrlich zu beneiden - oder etwa nicht? Wie würden diese TV-Sternchen im ganz normalen Alltag bestehen? Um das herauszufinden ziehen zwei der bekanntesten Realitystars bei ganz normalen Familien ein. Und: Fashion Week 2022
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen