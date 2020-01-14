taff
Folge vom 14.01.2020: Dark Side of Capetown
29 Min.Folge vom 14.01.2020Ab 12
Am malerischen Kap der Guten Hoffnung und neben dem beeindruckenden Tafelberg gelegen, ist Kapstadt ein angesagtes Urlaubsziel. Doch vor den Toren der Stadt existiert eine ganz eigene Welt. Dort, in den Townships, regiert das Verbrechen. Mord, Raub und Vergewaltigung stehen an der Tagesordnung, denn die Gegend ist fest in den Händen der sogenannten Number Gangs. "taff" hat sich in die Townships gewagt ... Und: Säure-Opfer / Das wahre Beverly Hills
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen