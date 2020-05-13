Essen - eine Stadt, zwei Welten (3)Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 13.05.2020: Essen - eine Stadt, zwei Welten (3)
28 Min.Folge vom 13.05.2020Ab 12
In den ärmeren Vierteln ist fast jeder Dritte verschuldet, und in den südlichen, reicheren Stadtteilen leben 136 Millionäre. Gibt's doch nicht? Doch! In der Ruhrpott-Stadt Essen. Hier ist die Schere zwischen Arm und Reich besonders groß. "taff" begleitet Essener in ihrem Alltag und erlebt einen Einblick in die zwei Welten der Stadt. Und: Alltagsgeheimtricks 33
