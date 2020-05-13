Zum Inhalt springenBarrierefrei
taff

Essen - eine Stadt, zwei Welten (3)

ProSieben
Folge vom 13.05.2020
Essen - eine Stadt, zwei Welten (3)

Essen - eine Stadt, zwei Welten (3)Jetzt kostenlos streamen

taff

Folge vom 13.05.2020: Essen - eine Stadt, zwei Welten (3)

28 Min.
Ab 12

In den ärmeren Vierteln ist fast jeder Dritte verschuldet, und in den südlichen, reicheren Stadtteilen leben 136 Millionäre. Gibt's doch nicht? Doch! In der Ruhrpott-Stadt Essen. Hier ist die Schere zwischen Arm und Reich besonders groß. "taff" begleitet Essener in ihrem Alltag und erlebt einen Einblick in die zwei Welten der Stadt. Und: Alltagsgeheimtricks 33

