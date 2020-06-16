taff
Folge vom 16.06.2020: Chicago Madness (2)
37 Min.Folge vom 16.06.2020Ab 12
Chicago ist mit knapp drei Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt der USA. Über 50 Millionen Touristen verschlägt es jährlich hierher. Doch in den letzten Jahren hat sich die Mega-City vor allem durch die höchste Kriminalitätsrate der USA einen Namen gemacht. "taff" trifft Menschen, die diese Super-City trotz des schlechten Rufs lieben, hier den Durchbruch ihres Lebens hatten oder sogar hierher auswandern. Und: Nina Queer - Der Promischreck
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
Enthält Produktplatzierungen