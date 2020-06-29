Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Folge vom 29.06.2020
34 Min. Ab 12

Die Corona-Krise scheint vorerst im Griff zu sein. Unter Auflagen wird den Deutschen nun wieder gestattet, Urlaub zu machen. Weltweite Traum-Urlaubsziele sind zurzeit aber in ungreifbarer Ferne. Umso mehr ist es an der Zeit, zu beweisen, dass auch Deutschland ein Traum-Urlaubsziel sein kann. "taff" zeigt, wie der Urlaub in "good old Tschörmany? geht. Und: Edelhotelspots Europas

