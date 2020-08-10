Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Folge vom 10.08.2020
Folge vom 10.08.2020: US-Boys in Quarantäne

40 Min. Ab 12

Corona hat die ganze Welt im Griff. Deutsche können nicht in die USA reisen und die Amerikaner nicht nach Deutschland. Das heißt auch, die beiden Footballer Silas und Conner können keine weiteren Abenteuer in Deutschland erleben. "taff" zeigt, wie es ist, in Zeiten von Corona und der "Black life matters"-Bewegung in den USA zu leben. Und: Instagram und der Schönheitswahn. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

