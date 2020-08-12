taff
Folge vom 12.08.2020: US-Boys in Quarantäne (3)
30 Min.Folge vom 12.08.2020Ab 12
Corona hat die ganze Welt im Griff. Deutsche können nicht in die USA reisen und die Amerikaner nicht nach Deutschland. Das heißt auch, die beiden Footballer Silas und Conner können keine weiteren Abenteuer in Deutschland erleben. "taff" zeigt, wie es ist, in Zeiten von Corona und der "Black life matters"-Bewegung in den USA zu leben. Und: Hamburg & Corona. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
