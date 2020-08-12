Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
taff

US-Boys in Quarantäne (3)

ProSiebenFolge vom 12.08.2020
US-Boys in Quarantäne (3)

US-Boys in Quarantäne (3)Jetzt kostenlos streamen

taff

Folge vom 12.08.2020: US-Boys in Quarantäne (3)

30 Min.Folge vom 12.08.2020Ab 12

Corona hat die ganze Welt im Griff. Deutsche können nicht in die USA reisen und die Amerikaner nicht nach Deutschland. Das heißt auch, die beiden Footballer Silas und Conner können keine weiteren Abenteuer in Deutschland erleben. "taff" zeigt, wie es ist, in Zeiten von Corona und der "Black life matters"-Bewegung in den USA zu leben. Und: Hamburg & Corona. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen