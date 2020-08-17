taff
Folge vom 17.08.2020: Crazy New Orleans
19 Min.Folge vom 17.08.2020Ab 12
New Orleans - die Stadt am Mississippi im Herzen von Louisiana. Dort leben Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Stadt gilt als der Geburtsort diverser Vampir-Legenden. Nicht ohne Grund ist New Orleans Schauplatz vieler Mystery-Filme und -Serien, wie "The Originals" und "Interview mit einem Vampir". Auch "taff" trifft sich mit einem waschechten Vampir zum Interview. Und: Krimi um Lagerfelds Erbe. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
12
