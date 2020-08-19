taff
Folge vom 19.08.2020: Crazy New Orleans (3)
24 Min.Folge vom 19.08.2020Ab 12
New Orleans - die Stadt am Mississippi im Herzen von Louisiana. Dort leben Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Stadt gilt als der Geburtsort diverser Vampir-Legenden. Nicht ohne Grund ist New Orleans Schauplatz vieler Mystery-Filme und -Serien, wie "The Originals" und "Interview mit einem Vampir". Auch "taff" trifft sich mit einem waschechten Vampir zum Interview. Und: Homeoffice-Mythen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen