Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
taff

Die Salonretter (3)

ProSiebenFolge vom 09.09.2020
Die Salonretter (3)

Die Salonretter (3)Jetzt kostenlos streamen

taff

Folge vom 09.09.2020: Die Salonretter (3)

30 Min.Folge vom 09.09.2020Ab 12

Salon-Inhaberin Nicole weiß nicht weiter: Während des Lockdowns hat sie acht Wochen lang keinen Cent verdient, konnte die Miete und das Gehalt nicht zahlen, musste sich Geld leihen und 9.000 Euro aus dem Corona-Rettungsschirm beantragen. Ohne finanzielle Rücklagen kämpft die Friseurin seit Beginn der Krise mit ihrem Salon ums Überleben. Und: Versteckte Botschaften der Stars. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen