Traumberuf Försterin (Green Seven Week)

ProSiebenFolge vom 23.09.2020
Folge vom 23.09.2020: Traumberuf Försterin (Green Seven Week)

28 Min.Folge vom 23.09.2020Ab 12

Mit einem außergewöhnlichen Beruf zur Influencerin? Beatrice Jäger ist studierte Forstwirtin und hat gerade deshalb auf Instagram bereits über 20.000 Abonnenten. Doch für ihre Arbeit im Wald erhält sie nicht immer nur Likes ... Und: Inselgeflüster (3) Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

