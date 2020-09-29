The Dark Side - Mandalay Bay (2)Jetzt kostenlos streamen
taff
Folge vom 29.09.2020: The Dark Side - Mandalay Bay (2)
30 Min.Folge vom 29.09.2020Ab 12
Am 1. Oktober 2017 verübt der 64-jährige Stephen Paddock den wohl schlimmsten Amoklauf in der amerikanischen Geschichte. Er feuert aus seinem Hotelzimmer im Mandalay Bay Hotel über 1.000 Schüsse auf ein Konzert in der Nähe und tötet dabei 58 Menschen. Über 500 weitere werden bei diesem Anschlag verletzt. "taff" erzählt ihre Geschichte. Außerdem: die Hintergründe der Tat und wer der Täter war. Und: Frauen in Männerdomänen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen