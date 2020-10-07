Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
taff

Teeniezimmer

ProSiebenFolge vom 07.10.2020
Teeniezimmer

TeeniezimmerJetzt kostenlos streamen

taff

Folge vom 07.10.2020: Teeniezimmer

22 Min.Folge vom 07.10.2020Ab 12

Sauber oder Saustall? Hantelbank oder Schminktisch? Ikea oder Designerstück? "taff" will wissen: Wie wohnen Deutschlands Teenies? Was haben sie in ihren eigenen vier Wänden schon alles erlebt? Ob Hobbies, das Liebesleben, Freunde oder Familie, alles, was die Jugendlichen bewegt, spiegelt sich in ihrem Zimmer wider. Und: Wo überall "Tier" drin ist. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen