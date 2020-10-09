taff
Folge vom 09.10.2020: Teeniezimmer (3)
28 Min.Folge vom 09.10.2020Ab 12
Sauber oder Saustall? Hantelbank oder Schminktisch? Ikea oder Designerstück? "taff" will wissen: Wie wohnen Deutschlands Teenies? Was haben sie in ihren eigenen vier Wänden schon alles erlebt? Ob Hobbies, das Liebesleben, Freunde oder Familie, alles, was die Jugendlichen bewegt, spiegelt sich in ihrem Zimmer wider. Und: Geheime Botschaften gegen Trump. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen