Folge vom 13.10.2020: Corona changed my life (2)
Das COVID-19-Virus und die Frage, wie wir die Epidemie am besten bekämpfen, beschäftigt jeden. Dabei geht es nicht nur um die Gesundheit, viele Selbstständige stehen plötzlich komplett ohne Einkommen da. "taff" begleitete mehrere Betroffene über Monate hinweg, darunter zwei alleinerziehende Mütter, einen Studenten und einen Kleinunternehmer. Schaffen sie es, die Corona-Krise zu meistern oder verlieren sie ihre Existenzgrundlage? Und: Wie dekorierst du ... Corona. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
