taff
Folge vom 19.10.2020: Alptraum L.A.
25 Min.Folge vom 19.10.2020Ab 12
In L.A. wollten sie durchstarten, jetzt stecken vier Frauen aus Deutschland und der Schweiz in den krisengeschüttelten USA fest und bangen um ihr Visum. Was tun? Abhauen oder aussitzen bis zu den Wahlen im November, bis vielleicht endlich alles besser wird? Doch ist ihnen der Traum von L.A. überhaupt noch etwas wert? Oder hat er sich schon längst in einen Alptraum verwandelt? Und: Handykontrolle. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
12
Copyrights:© ProSieben
