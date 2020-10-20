taff
Folge vom 20.10.2020: Ein Hof für Süchtige
38 Min.Folge vom 20.10.2020Ab 12
Alkohol-, Drogen- und Medikamentenmissbrauch gehören zu den großen Problemen der heutigen Gesellschaft. Der Hof Fleckenbühl bietet Süchtigen die Möglichkeit, sich ohne Ablenkung und äußere Einflüsse im kalten Entzug selbst zu therapieren. Es gibt nur eine Regel: Wer sich dem Verlangen hingibt, der fliegt. "taff" begleitet auf dem Hof (Ex-)Süchtige auf ihrem Weg und spricht mit ihnen über die Folgen der Sucht, ihre Ängste und das drogenfreie Leben, das vor ihnen liegt. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
Enthält Produktplatzierungen