Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
taff

Alptraum L.A. (5)

ProSiebenFolge vom 23.10.2020
Alptraum L.A. (5)

Alptraum L.A. (5)Jetzt kostenlos streamen

taff

Folge vom 23.10.2020: Alptraum L.A. (5)

39 Min.Folge vom 23.10.2020Ab 12

In L.A. wollten sie durchstarten, jetzt stecken vier Frauen aus Deutschland und der Schweiz in den krisengeschüttelten USA fest und bangen um ihr Visum. Was tun? Abhauen oder aussitzen bis zu den Wahlen im November, bis vielleicht endlich alles besser wird? Doch ist ihnen der Traum von L.A. überhaupt noch etwas wert? Oder hat er sich schon längst in einen Alptraum verwandelt? Und: US-Wahl Fake News. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen