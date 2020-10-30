taff
Folge vom 30.10.2020: Trumpland (5)
26 Min.Folge vom 30.10.2020Ab 12
Präsident Donald J. Trump - einer der umstrittensten Menschen der Welt. Doch wer ist Donald Trump überhaupt? Was hat er in den ersten vier Jahren seiner Präsidentschaft geleistet? Und wie hat er sich im Schicksalsjahr 2020 in seiner Rolle verhalten? "taff" hat nachgeforscht und mit ehemaligen Geschäftspartnern und Affären Trumps sowie Amerikanern und Reportern gesprochen, die durch seine Herrschaft im "land of the free" gelitten haben. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
Enthält Produktplatzierungen