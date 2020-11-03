Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
taff

Ein Hof für Süchtige - Fleckenbühl

ProSiebenFolge vom 03.11.2020
Ein Hof für Süchtige - Fleckenbühl

Ein Hof für Süchtige - FleckenbühlJetzt kostenlos streamen

taff

Folge vom 03.11.2020: Ein Hof für Süchtige - Fleckenbühl

21 Min.Folge vom 03.11.2020Ab 12

Alkohol-, Drogen- und Medikamentenmissbrauch gehören zu den großen Problemen der heutigen Gesellschaft. Der Hof Fleckenbühl bietet Süchtigen die Möglichkeit, sich ohne Ablenkung und äußere Einflüsse im kalten Entzug selbst zu therapieren. Es gibt nur eine Regel: Wer sich dem Verlangen hingibt, der fliegt. "taff" begleitet auf dem Hof (Ex-)Süchtige auf ihrem Weg und spricht mit ihnen über die Folgen der Sucht, ihre Ängste und das drogenfreie Leben, das vor ihnen liegt. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen