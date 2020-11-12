taff
Folge vom 12.11.2020: Rockin' Prag (4)
17 Min.Folge vom 12.11.2020Ab 12
Prag ist eine der ältesten Städte Europas und gehört seit 1992 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Trotzdem ist die Stadt jung und lebendig geblieben. Prag bietet Lebensqualität auch dank vieler Bars, Kneipen und Nachtclubs. Mit ihrer Lage mitten in Europa zieht die tschechische Hauptstadt zu seinen bereits 1,3 Millionen Bewohnern jährlich weitere Millionen Touristen aus aller Welt an. "taff" ist in die It-Stadt gefahren und hat sich mit Popstars, Prinzen und Prag-Insidern getroffen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
Enthält Produktplatzierungen