Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
taff

Ein Hof für Süchtige - Fleckenbühl (2)

ProSiebenFolge vom 18.11.2020
Ein Hof für Süchtige - Fleckenbühl (2)

Ein Hof für Süchtige - Fleckenbühl (2)Jetzt kostenlos streamen

taff

Folge vom 18.11.2020: Ein Hof für Süchtige - Fleckenbühl (2)

15 Min.Folge vom 18.11.2020Ab 12

Alkohol-, Drogen- und Medikamentenmissbrauch gehören zu den Problemen unserer Gesellschaft. Der Hof Fleckenbühl bietet Süchtigen die Möglichkeit, sich ohne äußere Einflüsse im kalten Entzug selbst zu therapieren. Es gibt nur eine Regel: Wer sich dem Verlangen hingibt, der fliegt. "taff" begleitet auf dem Hof (Ex-)Süchtige auf ihrem Weg und spricht mit ihnen über die Folgen der Sucht, ihre Ängste und das drogenfreie Leben, das vor ihnen liegt. Und: Cold Case Simone Strobel. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen