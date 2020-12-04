Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 04.12.2020
15 Min.Folge vom 04.12.2020Ab 12

Wie beeinflusst der Medienkonsum den Alltag der jungen Generation? Wie stehen Jugendliche zu den Themen Freundschaft, Ehe und Sex? Was treibt sie an, und was beschäftigt sie in ihrem Alltag? "taff" begleitet zehn Jugendliche der sogenannten "Generation Z" (14-17 Jahre) und redet mit ihnen über soziale Medien, Liebe, Klamotten und ihre Zukunftsträume. Und: Künstliche Weihnachtsbäume. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

