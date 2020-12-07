taff
Folge vom 07.12.2020: Wie geil ist das denn?
30 Min.Folge vom 07.12.2020Ab 12
Die coolste Castingshow Deutschlands: Im "taff"-Castingloft in Köln treffen sich ein Wochenende lang Menschen mit den verrücktesten Begabungen oder den unglaublichsten Erlebnissen. Ein Weltrekord im Schnellessen oder eine Partynacht im Supermarkt? Welche Geschichte die interessanteste ist, entscheiden die Passant*innen auf der Straße. Und: Foodsharing. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
Enthält Produktplatzierungen