ProSiebenFolge vom 11.12.2020
Folge vom 11.12.2020: Folge 283

23 Min.Folge vom 11.12.2020Ab 12

Die coolste Castingshow Deutschlands: Im "taff"-Castingloft in Köln treffen sich ein Wochenende lang Menschen mit den verrücktesten Begabungen oder den unglaublichsten Erlebnissen. Ein Weltrekord im Schnellessen oder eine Partynacht im Supermarkt? Welche Geschichte die interessanteste ist, entscheiden die Passant*innen auf der Straße. Und: Phänomen "One Hit Wonder". Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

