Deutschland zählt zu den zehn reichsten Ländern in Europa. Trotzdem leben über 20 Millionen Deutsche an der Armutsgrenze. Wie kommt man mit weniger als 1.000 Euro im Monat über die Runden? Und wie lebt es sich als Besserverdiener? "taff" begleitet Familien, Singles und Paare und zeigt Deutschland von seiner armen als auch reichen Seite. Und: Trendfrisuren 2020 / Supportive Exes
