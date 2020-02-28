taff
Folge vom 28.02.2020: Das wahre Beverly Hills (2)
22 Min.Folge vom 28.02.2020Ab 12
Beverly Hills zählt zu einem der bekanntesten Stadtteile der Welt. Jedes Jahr zieht es Millionen von Touristen dorthin. Das Viertel steht für Luxus, Mega-Villen und für die Bewohner mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen in den USA. Doch ist das Leben dort wirklich so glanzvoll oder trügt der Schein? "taff" hat Menschen begleitet, die wissen, was hinter dem Image von Beverly Hills steckt. Und: Weinmythen / Berühmt durch Memes
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
Enthält Produktplatzierungen