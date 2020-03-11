taff
Folge vom 11.03.2020: Australia Madness (3)
36 Min.Folge vom 11.03.2020Ab 12
Es ist die Heimat der Kängurus und Koalas. Ein Land zweimal so groß wie Deutschland, dafür mit weniger als einem Drittel so vielen Einwohnern. Darunter Superreiche, Businessgründer, Freigeister und Aussteiger - alle nennen den roten Kontinent ihr Zuhause. Endloses Outback, gigantische Metropolen und die giftigsten Tiere der Welt. "taff" trifft auf außergewöhnliche Australier im großen Down Under. Und: PanOptikum Hamburg / Promi Body Tuning
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen