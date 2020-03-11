Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben
Folge vom 11.03.2020
Folge vom 11.03.2020: Australia Madness (3)

36 Min.
Ab 12

Es ist die Heimat der Kängurus und Koalas. Ein Land zweimal so groß wie Deutschland, dafür mit weniger als einem Drittel so vielen Einwohnern. Darunter Superreiche, Businessgründer, Freigeister und Aussteiger - alle nennen den roten Kontinent ihr Zuhause. Endloses Outback, gigantische Metropolen und die giftigsten Tiere der Welt. "taff" trifft auf außergewöhnliche Australier im großen Down Under. Und: PanOptikum Hamburg / Promi Body Tuning

