taff
Folge vom 19.03.2020: Folge 64
11 Min.Folge vom 19.03.2020Ab 12
Was sich derzeit an den Traumstränden der dominikanischen Republik abspielt, kann für viele weibliche deutsche Touristen zu einem Liebes-Alptraum werden. Sanky Panky ist eine besonders perfide Betrugsmasche, die sich sogenannte Casanovas antrainiert haben, um europäische Urlauberinnen gnadenlos auszunehmen. Das Ziel der Liebesbetrüger? Geld. Handys. Laptops. Und im Idealfall - ein Ticket nach Deutschland. "taff" begleitet mehrere Frauen im Liebesurlaub.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen