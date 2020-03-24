Zum Inhalt springenBarrierefrei
taff

Arm vs. Reich in Großbritannien (2)

ProSiebenFolge vom 24.03.2020
Arm vs. Reich in Großbritannien (2)

taff

Folge vom 24.03.2020: Arm vs. Reich in Großbritannien (2)

18 Min.Folge vom 24.03.2020Ab 12

Das vereinigte Königreich ist aus der EU ausgetreten. Trotz langwieriger Verhandlungen sind immer noch nicht alle Details geklärt. Bringt der Brexit überhaupt die versprochenen Vorteile für das Land und wie ist der Wohlstand in England verteilt? "taff" war vor Ort und hat sich im Luxus von London und in der Arbeiterstadt Newcastle umgeschaut. Und: Good News Corona

