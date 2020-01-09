taff
Folge vom 09.01.2020: Comeback unter Palmen
35 Min.Folge vom 09.01.2020Ab 12
Wie kalten Kaffee sollte man auch alte Liebe nicht aufwärmen? Darüber können viele deutsche Singles nur schmunzeln! Denn laut einer Studie der Partnervermittlung eDarling möchte jeder Dritte seinen Ex-Partner zurückgewinnen. Doch bedeutet die zweite Chance auch neues Glück? Oder schmeckt die Beziehung aufgewärmt wirklich nur halb so gut? "taff" hat vier Singles bei dem emotionalen Versuch, den Ex-Partner im Urlaub zurückzuerobern, begleitet. Und: Haut-Expertin der Stars
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
Enthält Produktplatzierungen