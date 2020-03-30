Zum Inhalt springenBarrierefrei
Arm Vs. Reich in Großbritannien

ProSiebenFolge vom 30.03.2020
26 Min.Folge vom 30.03.2020Ab 12

Das Vereinigte Königreich ist aus der EU ausgetreten. Trotz langwieriger Verhandlungen sind immer noch nicht alle Details geklärt. Bringt der Brexit überhaupt die versprochenen Vorteile für das Land und wie ist der Wohlstand in England verteilt? "taff" war vor Ort und hat sich im Luxus von London und in der Arbeiterstadt Newcastle umgeschaut. Außerdem: Kinder, die nichts erben

