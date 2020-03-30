Arm Vs. Reich in GroßbritannienJetzt kostenlos streamen
taff
Folge vom 30.03.2020: Arm Vs. Reich in Großbritannien
Folge vom 30.03.2020
Das Vereinigte Königreich ist aus der EU ausgetreten. Trotz langwieriger Verhandlungen sind immer noch nicht alle Details geklärt. Bringt der Brexit überhaupt die versprochenen Vorteile für das Land und wie ist der Wohlstand in England verteilt? "taff" war vor Ort und hat sich im Luxus von London und in der Arbeiterstadt Newcastle umgeschaut. Außerdem: Kinder, die nichts erben
