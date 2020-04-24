Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 24.04.2020
19 Min. Ab 12

Fälscher-Märkte, Schönheitswettbewerbe und ein pulsierendes Nachtleben. Bangkok ist nicht nur die Hauptstadt, sondern das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Thailands. Doch wer bezeichnet sich als Retterin von Bangkok, wie werden Babys im Stau der Großstadt geboren und wer sind die Geissens Bangkoks? "taff" trifft auf Menschen mit den wildesten Geschichten im Großstadttrubel. Außerdem: Ungeschminkt in Corona-Isolation

